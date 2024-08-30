Лучшие молодые ученые Орловщины получат по 50 тысяч рублей

Объявлен традиционный конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу.

В Орловской области дан старт очередному конкурсу «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых». Он проводится ежегодно в соответствии с указом губернатора в целях поддержки творческой деятельности молодых ученых, роста их научной квалификации. Еще одна важная задача заключается в более полном использовании имеющегося научного потенциала для решения научно-технических и социально-экономических задач Орловской области и дальнейшего развития научных исследований.

Председателем экспертной комиссии, которая будет оценивать работы участников, назначен Владимир Агибалов, заместитель руководителя департамента образования Орловской области. Конкурс проводится по четырем направлениям: естественные науки, гуманитарные науки, социально-экономические науки и технические науки. Срок проведения: октябрь-декабрь 2024 года. Основными задачами являются: определение лучших научно-исследовательских работ и поощрение молодых ученых, активно занимающихся научной работой и получивших значимые для внедрения в экономику и социальную сферу региона.

Победителям вручат дипломы и премии в размере 50 тысяч рублей, а организациям, выдвинувшим работы победителей, – почетные грамоты департамента образования. Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях. Кстати, заработать молодые ученые смогут и дополнительно, так как еще одной задачей конкурса заявлено «распространение информации о научно-исследовательской деятельности молодых ученых для дальнейшей коммерциализации ее результатов».

К участию допускаются молодые ученые, возраст которых не превышает 35 лет на момент подачи заявки. Комиссия оценит научно-исследовательские работы, завершенные в течение трех последних лет. Право выдвижения работ на конкурс предоставлено исключительно орловским отраслевым научным организациям, вузам, ученым советам, советам молодых ученых и специалистов вузов, а также научным и научно-техническим советам организаций. На конкурс может быть представлено не более двух работ от одной организации.

ИА «Орелград»