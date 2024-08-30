Областной ипподром продали

30.8.2024 | 9:40 Важное, Новости, Экономика

Бюджет Орловской области получит за него 32 миллиона рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился продать областной ипподром, компании, которая его арендует. Из текста распоряжения следует, что глава региона руководствовался не только Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», но и законом «Об установлении срока рассрочки оплаты движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение такого имущества».

Решение принято на основании заявления о реализации преимущественного права общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Агро Групп Орел», являющегося арендатором государственного имущества Орловской области, то есть ипподрома. Напомним, что торги на право аренды областные власти объявляли в 2023 году. Цена лота составляла 260 тысяч рублей – такой была установлена ежемесячная арендная плата.

Теперь же губернатор Клычков утвердил цену продажи государственного имущества. Из документа следует, что она была определена на основании отчетов об оценке рыночной стоимости в размере 59,708 миллиона рублей. Однако в областной бюджет из них будет зачислено только 32,292 миллиона рублей. Из рыночной стоимости власти вычли так называемую «стоимость неотделимых улучшений имущества», которую губернатор Клычков утвердил в сумме 27,415 миллиона рублей.

По условиям сделки, оплата имущества осуществляется в рассрочку – в течение трех лет, ежемесячно равными долями. Однако покупатель имеет право расплатиться досрочно. Имущество ипподрома будет находиться в залоге у продавца до полной его оплаты. Контроль за исполнением распоряжения Клычков оставил за собой, и исполнять его будет региональный департамент государственного имущества и земельных отношений.

Продаваемый имущественный комплекс включает в себя: конюшню на 40 голов, площадью 725,4 кв. м.; конюшню на 80 голов, площадью 2134,3 кв. м.; сооружение площадью 8767,8 кв. м.; беговую дорожку площадью 27 992,1 кв. м.; здание навозохранилища площадью 228,8 кв. м.; гараж площадь 329,9 кв. м.; два навеса для сена площадью 187,9 кв. м. и 367,5 кв. м.; павильон с трибуной площадью 616,9 кв. м.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования