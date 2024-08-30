Областной ипподром продали

Бюджет Орловской области получит за него 32 миллиона рублей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился продать областной ипподром, компании, которая его арендует. Из текста распоряжения следует, что глава региона руководствовался не только Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», но и законом «Об установлении срока рассрочки оплаты движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение такого имущества».

Решение принято на основании заявления о реализации преимущественного права общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Агро Групп Орел», являющегося арендатором государственного имущества Орловской области, то есть ипподрома. Напомним, что торги на право аренды областные власти объявляли в 2023 году. Цена лота составляла 260 тысяч рублей – такой была установлена ежемесячная арендная плата.

Теперь же губернатор Клычков утвердил цену продажи государственного имущества. Из документа следует, что она была определена на основании отчетов об оценке рыночной стоимости в размере 59,708 миллиона рублей. Однако в областной бюджет из них будет зачислено только 32,292 миллиона рублей. Из рыночной стоимости власти вычли так называемую «стоимость неотделимых улучшений имущества», которую губернатор Клычков утвердил в сумме 27,415 миллиона рублей.

По условиям сделки, оплата имущества осуществляется в рассрочку – в течение трех лет, ежемесячно равными долями. Однако покупатель имеет право расплатиться досрочно. Имущество ипподрома будет находиться в залоге у продавца до полной его оплаты. Контроль за исполнением распоряжения Клычков оставил за собой, и исполнять его будет региональный департамент государственного имущества и земельных отношений.

Продаваемый имущественный комплекс включает в себя: конюшню на 40 голов, площадью 725,4 кв. м.; конюшню на 80 голов, площадью 2134,3 кв. м.; сооружение площадью 8767,8 кв. м.; беговую дорожку площадью 27 992,1 кв. м.; здание навозохранилища площадью 228,8 кв. м.; гараж площадь 329,9 кв. м.; два навеса для сена площадью 187,9 кв. м. и 367,5 кв. м.; павильон с трибуной площадью 616,9 кв. м.

ИА «Орелград»