В Орле по терроризму ударили выставкой

Экспозиция приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать выставка «Терроризм без масок», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день отмечается 3 сентября, в календарь он был введен в связи с трагедией, произошедшей в школе города Беслана. Дата была официально утверждена федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России», вступившим в силу в 2005 году.

«Терроризм – это одна из самых актуальных и страшных бед современности, – говорят в «Бунинке». – Представленная вниманию посетителей экспозиция – это вклад наших сотрудников в проблему борьбы с терроризмом. Ее основная задача привлечь как можно больше людей к этой проблеме, чтобы не осталось равнодушных к трагедии, обрушившейся на современное человеческое сообщество».

В составе экспозиции, которая будет доступна посетителям до 23 сентября, имеются газеты и журналы с материалами, посвященными истории, психологическим основам, национально-этнической, политической и финансовой составляющей терроризма. Организаторы советуют обратить внимание на статью, опубликованную в 2021 году в журнале «Полис». В ней приводится обзор социальных опросов россиян на предмет эффективности контртеррористических действий и операций, начиная с 2000 года.

«Согласно статистике более 90 процентов членов всех экстремистских организаций – это молодые люди до 30 лет, – говорят организаторы выставки. – Они же составляют 80 процентов всех совершивших преступления, в том числе убийства по мотивам расовой, национальной, религиозной ненависти. Об этом пишет С. Воронцов в статье «Противодействие экстремизму в среде студенческой молодежи» в журнале «Власть».

Посетители выставки также смогут ознакомиться с тематическими материалами, опубликованными в журналах «Свободная мысль», «Социс»,

«Социально-гуманитарные знания»», «Огонек», «Закон и право», «Смена», «Российская Федерация» и др. Отдельный раздел посвящен самым страшным и беспощадным событиям в истории террористических актов в России. В «Бунинке» отмечают, что это своеобразная дань памяти, тем, кто стал их жертвами. Представленные на выставке газеты «Красная звезда» и «Российская газета» информируют о выросших рисках терактов на фоне проведения специальной военной операции.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»