Музыкальную школу имени Прокофьева проверила КСП

Аудиторы не выявили грубых финансовых нарушений в образовательном учреждении.

Контрольно-счетная палата города Орла провела плановую проверку эффективности расходования МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им. С.С. Прокофьева» субсидий, выделенных ей из бюджета на выполнение муниципального задания в 2023 году и прошедшем периоде 2024 года. По результатам контрольного мероприятия был выявлен ряд недостатков. В своем отчете КСП упоминает, например, что в 2023 году учреждение не выполнило муниципальное задание по пяти программным показателям: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, хоровое пение и музыкальный фольклор.

«По трем из указанных показателей невыполнение превысило допустимое значение (струнные инструменты, народные инструменты, музыкальный фольклор), – следует из отчета КСП. – Неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составило 126,2 тысячи рублей (на выплаты стимулирующего характера)».

Неэффективное расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности, по оценкам аудиторов, составило 47,5 тысячи рублей.

Деньги были потрачены на оплату штрафов и пеней, назначенных с нарушением действующего законодательства. Учреждением были допущены и другие нарушения, детали которых КСП разглашать не стала. По результатам проверки начальнику управления культуры администрации города Орла и директору МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им. С. С. Прокофьева» были направлены представления.

Им предписано принять меры по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен председателю Орловского городского Совета народных депутатов, а информация о проверке направлена мэру города Орла и прокуратуре Северного района.

ИА «Орелград»