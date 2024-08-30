Орловцы получили 35 тысяч электронных подписей

Ключи электронной подписи выпускают орловские налоговики.

В Орловской области по состоянию на 1 августа 2024 года операторами Удостоверяющего центра ФНС России в целом было выпущено более 35 тысяч электронных подписей. В этом году, за семь прошедших месяцев, выпущено 6,6 тысячи ключей электронной подписи, в том числе 2,5 тысячи квалифицированных электронных подписей (КЭП) для юридических лиц и 4,1 тысячи КЭП – для индивидуальных предпринимателей.

Для сравнения, в целом по России на текущий момент уже более 12 миллионов предпринимателей и организаций получили электронную подпись в Удостоверяющем центре ФНС. Отсчет ведется с 1 июля 2021 года. В среднем ежедневно по стране выпускается более 30 тысяч электронных подписей. Кроме того, активно используется опция дистанционного перевыпуска. За отчетный период времени через личные кабинеты налогоплательщиков, зарегистрированных в Орловской области, было перевыпущено порядка 1,8 тысячи КЭП индивидуальных предпринимателей и 1,5 тысячи КЭП юридических лиц.

«Функционал дистанционного перевыпуска доступен пользователю при авторизации в интерактивных сервисах ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» с использованием действующего квалифицированного сертификата, ранее полученного в налоговом органе», – пояснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области.

Чтобы подать заявление на перевыпуск КЭП с использованием личного кабинета, надо располагать программным обеспечением СКЗИ «КриптоПро CSP». Сделать это могут юрлица и ИП, ранее получившие электронную подпись в УЦ ФНС или у его доверенных лиц. В личном кабинете организации заявление можно подать в разделе «Заявления. Запросы» – «Электронная подпись (КЭП)», в личном кабинете предпринимателя: в разделе «Услуги. Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».

Налоговики подчеркивают, что получить электронную подпись можно как лично в территориальных налоговых органах, так и дистанционно – с помощью Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. В Орловской области, например, по состоянию на 1 августа 2024 года около пяти тысяч налогоплательщиков имели действующие сертификаты КЭП, выпущенные онлайн, а это 25 процентов от общего числа ИП и юрлиц области, имеющих КЭП.

«В настоящее время запущен в опытно-промышленную эксплуатацию сервис получения электронной подписи с помощью биометрии ЕБС, – добавили в Управлении ФНС по Орловской области. – Для выпуска сертификата с помощью указанного сервиса требуется подтвержденная биометрия, выпущенная лично в центре обслуживания».

ИА «Орелград»