Стекловату на голову – новый способ борьбы с мусором в Орле

30.8.2024 | 12:49 ЖКХ, Новости

Идею озвучил депутат облсовета.

ИА “Орелград”

Проблемные вопросы реализации территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Орловской области обсудили на сессии 30 августа. Член правительства региона Сергей Латынин рассказал, как раньше были организованы свалки в каждом муниципалитете, а теперь несколько полигонов и заводов, куда везут ТКО. Кроме того, существует разграничение обязанностей и сферы ответственности.

«Речь у вас льется, – оценил депутат Иван Устинов. – Ну, ничего не понятно. Экология, вы не понимаете, что такое экология? Это жизнь людей. Вы все думаете, что вы живете за городом, в лесу где-то, с березками, с дубами. Вас не коснется? Всех коснется. Я живу на мусорке, – заявил Устинов. – На Автовокзальной живу на мусорке. Арбузы. А кто приезжает? С автовокзала база приезжает, ГАЗельки, ЗИЛы. Давайте я поставлю камеру за свой счет. Она окупится через три дня. А если не окупится, значит, мусора там не будет. Диван кидают. Что только не кидают. Стекловату кидают. На голову наденьте. Или давайте закон примем. На голову стекловату. Дышать, дышать нечем».

Когда вывоз отходов будет нормализован, не известно.

ИА “Орелград”


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