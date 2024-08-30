Орловские центры занятости объединились в одно

Создано новое юридическое лицо.

Официальное название нового юрлица – Казённое учреждение Орловской области «Центр занятости населения Орловской области». Руководителем структуры назначена Ирина Гриминова.

Учреждение создано на базе ранее существовавших 28 центров занятости.

Как пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, цель объединения – обновить и оптимизировать механизмы предоставления соответствующих услуг по трудоустройству граждан.

При этом чиновники обещают, что изменения не затронут уже привычные для соискателей и работодателей процессы. Как и раньше, орловцы продолжат получать все меры социальной поддержки в полном объемё, причём по прежним адресам.

ИА “Орелград”