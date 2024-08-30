Орловские центры занятости объединились в одно

30.8.2024 | 18:10 Закон и порядок, Новости

Создано новое юридическое лицо.

Фото: vk.com/public216689577

Официальное название нового юрлица – Казённое учреждение Орловской области «Центр занятости населения Орловской области». Руководителем структуры назначена Ирина Гриминова.

Учреждение создано на базе ранее существовавших 28 центров занятости.

Как пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, цель объединения – обновить и оптимизировать механизмы предоставления соответствующих услуг по трудоустройству граждан.

При этом чиновники обещают, что изменения не затронут уже привычные для соискателей и работодателей процессы. Как и раньше, орловцы продолжат получать все меры социальной поддержки в полном объемё, причём по прежним адресам.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования