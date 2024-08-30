Вадима Мурадяна не стали арестовывать

30.8.2024 | 17:01 Важное, Закон и порядок, Новости

Главврач Орловской клинической больницы останется на свободе до суда.

Фото: regionorel.ru

Об этом сообщает портал “Орловские новости”. Суд избрал для Мурадяна меру пресечения, но только в виде запрета на совершение определённых действий.

Задержание произошло накануне. СМИ утверждают, что главврач ООКБ проходит по тому же делу о хищении бюджетных средств, что и экс-советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

Оно связано с закупкой медтехники для областной больницы. Речь идёт о компьютерном томографе.

Потерпевшей стороной выступает Департамент здравоохранения Орловской области.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования