Вадима Мурадяна не стали арестовывать

Главврач Орловской клинической больницы останется на свободе до суда.

Об этом сообщает портал “Орловские новости”. Суд избрал для Мурадяна меру пресечения, но только в виде запрета на совершение определённых действий.

Задержание произошло накануне. СМИ утверждают, что главврач ООКБ проходит по тому же делу о хищении бюджетных средств, что и экс-советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

Оно связано с закупкой медтехники для областной больницы. Речь идёт о компьютерном томографе.

Потерпевшей стороной выступает Департамент здравоохранения Орловской области.

ИА “Орелград”