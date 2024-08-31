Орловских чиновников обязали заплатить за Светлую жизнь

Мэрия не оплатила вовремя контракт на благоустройство пляжей.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и самому городу в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла. Истец просил о взыскании с ответчиков задолженности по контракту в размере 875 000 рублей и неустойки в порядке субсидиарной ответственности.

Исковые требования были мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а именно отсутствием полной оплаты за оказанные услуги. Это было подтверждено представленными в материалы дела справкой о стоимости выполненных работ и затрат, а также актами о приемке выполненных работ. МКУ «ОМЗ» в своем отзыве на иск сослалось на невозможность оплатить работы ввиду отсутствия финансирования. В мае 2024 года по итогам проведения электронного аукциона между ИП и МКУ «ОМЗ» был заключен муниципальный контракт на устройство песчаного основания на пляже озера Светлая жизнь и пляже реки Ока, расположенного в Орле в районе городского парка культуры и отдыха.

Все работы, предусмотренные контрактом, должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. Цена контракта составила 875 000 рублей. Было оговорено, что финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Орла. В цену контракта была включена стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе: транспортные расходы, ГСМ, техника и оборудование, страхование, уплата налогов и других обязательных платежей. Работы были выполнены и приняты в установленный срок.

Но уже через две недели предпринимателю пришлось направлять своему деловому партнеру письменную претензию, так как обещанных денег он не дождался. Претензия о погашении задолженности была оставлена без удовлетворения и ответа. Однако суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с МКУ «ОМЗ» задолженность в размере 875 000 рублей, неустойку в сумме 30 800 рублей, а также 20 649 рублей возмещения расходов по уплате государственной пошлины. Если у учреждения денег не найдется, взыскание автоматически перейдет на управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

ИА «Орелград»