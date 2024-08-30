Орловскому участнику СВО предоставили землю

30.8.2024 | 14:00 Новости, СВО

Такое решение приняли в Урицком районе.

Фото: vk.com/public208016081

Новость сообщили в администрации районного центра – посёлка городского типа Нарышкино.

Чиновники предоставили земельный участок в личную собственность, под индивидуальное жилищное строительство. Участок находится непосредственно в Нарышкино.

Помощь получил Александр Гавриличев. Известно, что мужчина является ветераном боевых действий и участником специальной военной операции. Также орловец отмечен государственными наградами.

Церемония вручения сертификата прошла с участием главы городского поселения Александра Герасикова.

ИА «Орелград»


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