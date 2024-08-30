В Орловской области трудоустроили уже около 20 курян

Это вынужденные переселенцы из приграничных районов.

Такую информацию сообщают «Вести-Орёл». Известно, что свободные вакансии для подобных соискателей ещё есть. Работники требуются в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, общественном питании.

«Для многих это возможность не только заработать, но и отвлечься от тревожных мыслей», – пишет издание.

Так, муж и жена Машкины, приехавшие на Орловщину из Суджи, устроились во Мценский техникум агробизнеса и сервиса. Их оформили по трудовым договорам. Женщина работает уборщицей, а мужчина выполняет задачи по строительству и благоустройству.

Как пояснили в орловском Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, сейчас чиновники, вместе с коллегами из соседней области, работают над тем, чтобы официально зафиксировать факты простоя по основным местам работы эвакуированных курян. Это значительно облегчит их полноценное трудоустройство уже в Орловской области.

ИА «Орелград»