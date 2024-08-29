В дом на Космонавтов согласились заселиться 44 орловца

Сегодня на месте побывал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Ранее жильцы дома, недовольные ситуацией, пришли к нему на личный приём. Как сообщает прокуратура области, также в выезде участвовал мэр Орла Юрий Парахин, глава областного управления Следственного комитета Пётр Юдин, руководители ООО «УниСтрой» и ООО «МонолитСтрой», представители управляющих компаний.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что данный дом (Космонавтов, 15, ранее – Космонавтов, 4) можно считать достроенным. К настоящему моменту акты приёма-передачи жилых помещений подписали 44 гражданина. Однако остальные отказываются от этого, имея претензии по качеству объекта.

Участники выезда лично проверили все указанные недовольными дольщиками факты. Тимошин указал застройщику на необходимость в кратчайшие сроки устранить дефекты и передать квартиры оставшимся жильцам.

Попутно прокурор области осмотрел дорогу, которая строится по улице Орловских партизан. Подрядчику поручили ускорить темп и завершить работы уже в сентябре текущего года.

Напомним, недавно глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по данному дому в третий раз. В предыдущие два раза такие решения отменялись именно по инициативе прокуратуры.

ИА «Орелград»