В Орле полностью разобрали домик Лизы Калитиной

Теперь брёвна отвезут в Петербург.

Об этом в соцсетях рассказал Михаил Вдовин, первый заместитель председателя областного парламента и глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда».

«Взору предстала непривычная картина – груды кирпича и брёвен. Но это не страшно», – заверил народный избранник.

После ревизии брёвна, составлявшие дом, отвезут в Петербург и выложат на специальной площадке. Уже затем начнутся основные реставрационные работы.

Реставрация дома Лизы Калитиной началась в конце минувшего года. За них отвечает ООО «Рубитек Продукт», взявшее объект в аренду. Непосредственно выполнением задания занимается ООО «Коэнергия».

В восстановленном здании планируется расположить офисы, музейную часть, а также светёлку героини тургеневского романа. Работы собираются завершить в 2026-м году.

ИА «Орелград»