В Орле полностью разобрали домик Лизы Калитиной

30.8.2024 | 11:13 История, Культура, Новости

Теперь брёвна отвезут в Петербург.

Фото: t.me/mwdowin

Об этом в соцсетях рассказал Михаил Вдовин, первый заместитель председателя областного парламента и глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда».

«Взору предстала непривычная картина – груды кирпича и брёвен. Но это не страшно», – заверил народный избранник.

После ревизии брёвна, составлявшие дом, отвезут в Петербург и выложат на специальной площадке. Уже затем начнутся основные реставрационные работы.

Реставрация дома Лизы Калитиной началась в конце минувшего года. За них отвечает ООО «Рубитек Продукт», взявшее объект в аренду. Непосредственно выполнением задания занимается ООО «Коэнергия».

В восстановленном здании планируется расположить офисы, музейную часть, а также светёлку героини тургеневского романа. Работы собираются завершить в 2026-м году.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования