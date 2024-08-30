Главный орловский пристав передал на СВО личное оружие

30.8.2024 | 13:32 Новости, СВО

Михаил Смирнов пожертвовал бойцам собственное ружьё.

Фото: УФССП по Орловской области

Об этом пишет «Московский комсомолец». Известно, что речь идёт о самозарядном полуавтоматическом гладкоствольном ружье.

Сама передача состоялась в Управлении Росгвардии по Орловской области. В ближайшее время ружьё окажется на передовой.

Коллектив областного Управления ФССП помогает бойцам специальной военной операции на постоянной основе. Приставы собирают для военнослужащих продукты питания, различные предметы быта, одежду, экипировку, помогают с вооружением.

Ранее стало известно, что на Орловщине в Новосильском районе нашли останки четверых красноармейцев.

ИА «Орелград»


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