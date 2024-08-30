Главный орловский пристав передал на СВО личное оружие

Михаил Смирнов пожертвовал бойцам собственное ружьё.
Об этом пишет «Московский комсомолец». Известно, что речь идёт о самозарядном полуавтоматическом гладкоствольном ружье.
Сама передача состоялась в Управлении Росгвардии по Орловской области. В ближайшее время ружьё окажется на передовой.
Коллектив областного Управления ФССП помогает бойцам специальной военной операции на постоянной основе. Приставы собирают для военнослужащих продукты питания, различные предметы быта, одежду, экипировку, помогают с вооружением.
Ранее стало известно, что на Орловщине в Новосильском районе нашли останки четверых красноармейцев.
ИА «Орелград»