Амчанин за одну ночь угнал две машины

На одном из угнанных автомобилей он устроил ДТП.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел сразу два уголовных дела, возбужденных в отношении одного местного жителя. Оба дела были заведены по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Примечательно, что оба преступления были совершены в один день, точнее, в одну ночь. В первом случае преступник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать припаркованный по Школьному проезду автомобиль марки ВАЗ-21053. Позднее мужчина пояснил следователю, что ему не хотелось идти пешком, поэтому он позаимствовал чужую машину.

Угонщик с силой надавил на стекло водительской дверцы, из-за чего оно опустилось вниз. Открыв дверцу, мужчина проник в салон, вытянул наружу провода из замка зажигания, сомкнул между собой и, таким образом, завел двигатель. Словом, действовал, как в кино. На чужом автомобиле он доехал до улицы Катукова, где бросил его и с места преступления скрылся. На следующее утро машину обнаружили сотрудники полиции. Кстати, хозяйка автомобиля узнала об угоне, когда ей позвонили полицейские.

Второй автомобиль угонщик решил позаимствовать той же ночью, причем сделал это сразу после первого угона. Бросив предыдущую машину, он аналогичным способом угнал ВАЗ-21074, который был припаркован на улице Катукова. Угонщик отправился в путь по улицам города, затем добрался до Орла, где около шести часов утра его попытался остановить для проверки наряд ДПС. Амчанин не подчинился требованиям инспектора, за ним была организована погоня.

Двигаясь по переулку Маслозаводскому, угонщик не справился с управлением, в результате автомобиль протаранил опору ЛЭП. Угонщик тут же бросил угнанный им автомобиль и попытался скрыться с места преступления, но был задержан полицией. Свою вину в совершении преступлений он признал полностью, но в суде от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Осужденному запрещено изменять постоянное место жительства, выезжать за пределы Мценского район и покидать место жительства с 22:00 до 06:00 без согласия надзорного органа.

ИА «Орелград»