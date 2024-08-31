Без вести пропавшую орловчанку выселили из дома

Суд о снятии с регистрационного учета прошел в Змиевке.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о признании женщины утратившей право пользования жилым помещением и снятии ее с регистрационного учета. Как пояснили в пресс-службе суда. Иск подала местная жительница, а в качестве ответчика выступила женщина, которую давно никто не видел. Естественно, процесс прошел без ее участия. Истица заявила, что владеет домом и участком в деревне Еропкино – Большак Свердловского района. В собственность она оформила это имущество в 2008 году, приватизировав его.

Когда-то дом с участком принадлежал колхозу, который в марте 1995 года передал его по договору найма бабушке истицы. Бабушка зарегистрировала в доме свою дочь, которая в данном процессе и стала ответчицей. Последняя проживала в этом доме с 1994 по 1999 год, затем вышла замуж и переехала к мужу, но оставалась прописанной в доме своей матери. Как пояснили в суде, в феврале 2009 года ответчица, оставив на Орловщине мужа и малолетних детей, уехала на заработки в Москву, где и пропала.

«До настоящего времени не вернулась, не звонила, с детьми не общалась, детей воспитывал отец, – следует из информации суда. – Фактическое место проживания ответчика неизвестно. Личных вещей и предметов домашнего обихода, принадлежащих ответчику, в доме нет. Истец полагает, что ответчик утратила право пользования жилым помещением, членом ее семьи не является, общего хозяйства с ней не вела, какого-либо соглашения по вопросу пользования жилым домом она с ответчиком не заключала. Каких-либо отношений с ней ответчик не поддерживает, ее дом не посещает, расходы по оплате коммунальных услуг не несет, содержание жилого помещения не осуществляет».

Адвокат истца пояснила, что регистрация пропавшей женщины «существенным образом ограничивает права владения, пользования и распоряжения жилым помещением». Она привела такой пример: при оформлении необходимых выписок и справок пропавшую женщину включают в состав семьи, хотя она и не является членом семьи истицы. Интересно, что интересы пропавшей гражданки также защищал адвокат, не признавший исковые требования потому, что «в настоящее время место жительства ответчика, причины, по которым она не проживает в доме истца, неизвестны».

Однако суд установил, что пропавшая орловчанка еще при приватизации дома и земельного участка в 2008 году дала на это свое согласие без включения ее в состав собственников. От доли собственности в данном доме она отказалась, о чем свидетельствует сохранившееся в районной администрации заявление. Помогли и свидетели, подтвердившие, что пропавшую женщину с 2009 года в деревне Еропкино – Большак никто не видел. В итоге суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований.

ИА «Орелград»