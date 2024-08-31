Хотынецких чиновников обязали заново провести земельные торги

Управление ФАС выдало предписание по антимонопольному делу.

Орловское УФАС России выдало предписание администрации Хотынецкого района. Последняя должна отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона на право заключения договора аренды участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Администрации предписано внести изменения в извещение о проведении аукциона и провести его в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Речь идет о сдаче в аренду земельного участка площадью 376 квадратных метров, расположенного на улице Батова в поселке городского типа Хотынец. Ранее было возбуждено антимонопольное дело, основанием для чего послужила жалоба, поступившая на действия организатора торгов. Орловское УФАС создало специальную комиссию, которая рассмотрела дело и вынесла по нему решение. Жалоба была признана обоснованной лишь частично, половина доводов жалобщика своего подтверждения не нашли.

Тем не менее, этого хватило для выдачи предписания. Из жалобы следовало, что организатор торгов неверно определил срок аренды земельного участка. Второй претензией было то, что проект договора аренды содержит условие, что он является актом приема-передачи, а сам акт приема-передачи отсутствует. Также жалобщик считал, что в проекте договора неправомерно установлен запрет на передачу земельного участка в субаренду, а в извещении о проведении аукциона не указана информация об ограничениях в отношении участка.

Комиссия УФАС тщательно проверила каждый пункт «обвинения». Было установлено, что организатор торгов действительно нарушил статью 39.8 Земельного кодекса РФ при определении срока аренды земельного участка. Он был установлен на 5 лет, тогда как с учетом положений ЗК РФ предельный срок аренды в данном случае должен составлять 2,5 года. Что касается акта, то здесь нарушений УФАС не увидело. «Действующее законодательство не содержит императивного требования о необходимости составления акта приема-передачи при передаче земельного участка», – следует из материалов дела. Условие о том, что «арендатор земельного участка не имеет права передать арендованный земельный участок в субаренду», как выяснилось, тоже не соответствует требованиям законодательства.

ИА «Орелград»