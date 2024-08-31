Орловского бизнесмена наказали по жалобе управляющего

31.8.2024 | 10:00 Закон и порядок, Новости

Предприниматель нарушил требования закона о банкротстве.

Фото: ИА “Орелград”

Материалы в Арбитражный суд Орловской области подала прокуратура Заводского района города Орла. Она просила привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ. Ранее прокуратурой была проведена проверка. Обратился в надзорный орган финансовый управляющий бизнесмена, который пожаловался на то, что ИП не исполняет требования законодательства о несостоятельности.

В сентябре 2023 года определением Арбитражного суда Орловской области в отношении индивидуального предпринимателя была введена процедура банкротства, а именно реструктуризация долгов гражданина. Финансовым управляющим был утвержден член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство». Последний направил в адрес ИП требование-уведомление о необходимости передачи ему документов и сведений.

Согласно почтовому уведомлению, указанное требование предприниматель получил еще в октябре 2023 года. Кроме того, аналогичное требование финансовый управляющий направил ему по электронной почте. Однако затребованных документов управляющий так и не получил, в связи с чем обратился в прокуратуру. Помощник прокурора Заводского района побеседовал с ИП, и тот заявил, что лично он требования финансового управляющего не получал, а получала их его мама. Также он сообщил, что не может передать управляющему большую часть запрошенных документов, так как «не имеет их в наличии».

В июне 2024 года заместителем прокурора Заводского района по результатам проверки в отношении ИП было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Подобные материалы рассматривают арбитражные суды. В данном случае заявление прокуратуры было удовлетворено. Предпринимателя признали виновным в нарушении требований закона о банкротстве и привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования