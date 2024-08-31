Под Орлом осудили крупного вымогателя

Колония строгого режима за двойное вымогательство ожидает жителя Малоархангельска.

Малоархангельский районный суд рассмотрел материалы сразу двух уголовных дел, возбужденных в отношении местного жителя по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ. Его обвиняли в совершении двух вымогательств. Причем преступления он совершил за короткий промежуток времени, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это было вымогательство денежных средств, под угрозой применения насилия и с применением насилия.

В материалах дела фигурируют двое потерпевших, которые, опасаясь за свое здоровье и жизнь, передали ему денежные средства и автомобиль. Потерпевшие были убеждены в реальности исполнения высказанных преступником угроз. Как сообщили в пресс-службе районного суда, в судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Впрочем, доказать свою невиновность он тоже не смог, а его позицию суд расценил как «стремление избежать ответственности за совершенные деяния».

«Действия подсудимого в отношении первого потерпевшего суд квалифицировал как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия, – пояснили в пресс-службе суда. – Действия подсудимого в отношении второго потерпевшего суд квалифицировал как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия, в крупном размере».

Доказательств и показаний потерпевших и свидетелей хватило для того, чтобы вынести обвинительный приговор. По совокупности преступлений «двойной» вымогатель получил окончательное наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, осужденный вправе обжаловать его в вышестоящей инстанции. Впрочем, право на апелляцию есть и у стороны обвинения.

ИА «Орелград»