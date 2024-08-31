В Ливнах применили финансовые санкции к страхователям

Штрафные санкции предъявлены на сумму более 200 тысяч рублей.

Руководитель клиентской службы в Ливенском районе Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в Орловской области Ольга Редькина доложила о работе ведомства в 2024 году. Как сообщили в администрации города Ливны, отчет прозвучал на оперативном совещании у главы города. Из него следует, что по состоянию на 1 августа 2024 года в Ливнах состоит на учете 1849 страхователей, в том числе 426 организаций и 1423 индивидуальных предпринимателей и приравненных к ним категории страхователей.

«Основная доля страхователей добросовестно относится к своей обязанности и представляет сведения в установленные законодательством сроки, а также своевременно и в полном объеме уплачивает страховые взносы, – отметила Ольга Редькина. – Несвоевременное исполнение обязанности по уплате страховых взносов влечет за собой необходимость начисления и уплаты сумм пеней, что увеличивает финансовую нагрузку на страхователя».

По ее словам, в 2023 и 2024 годах финансовые санкции на сумму 113,5 тысячи рублей были применены к 76 местным страхователям. Наказали их за непредставление в установленный срок, либо предоставление неполных или недостоверных сведений индивидуального персонифицированного учета. Штрафные санкции за нарушение сроков представления сведений о начисленных страховых взносах составили 101 тысячу рублей. В целом за допущенные нарушения к административной ответственности было привлечено 49 должностных лиц.

«Сведения персонифицированного учета служат основой для определения и расчета всех видов социальных выплат: пособий в связи с временной нетрудоспособностью, по беременности и родам, по уходу за ребенком, в случае несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, – пояснила Ольга Редькина. – Эти сведения определяют право граждан на установление страховой пенсии, в том числе на льготных основаниях, а для работающих пенсионеров – на перерасчет размера ранее назначенной пенсии».

ИА «Орелград»