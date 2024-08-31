Учебные пункты по гражданской обороне создают под Орлом

Местное население обучат действиям в случае войны.

Администрация Ливенского района распорядилась о создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП). Согласно распоряжению местных властей, 16 таких пунктов будут образованы на базе администраций сельских поселений. Целью является соответствующая подготовка местного населения, не занятого в сфере обслуживания и производства. Проще говоря, обучать будут неработающих граждан. С работающими необходимые занятия и инструктажи проводятся на предприятиях и организациях.

Главам сельских администраций районные власти рекомендовали разработать и утвердить необходимые нормативные акты, касающиеся работу УКП, в том числе разработать должностные обязанности тех, кто будет работать в таких пунктах. В состав учебно-консультационного пункта должен входить его начальник и 1-2 консультанта. Кстати, в распоряжении указано, что организационная структура УКП может быть различной в зависимости от финансовых возможностей, численности обслуживаемого населения и величины обслуживаемой территории.

Основной задачей УКП является организация обучения неработающего населения по разработанной и утвержденной программе. Она должна предусматривать отработку практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Еще одна задача заключается в повышении уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы или возникновения ЧС, а также при ликвидации их последствий.

Сотрудники УКП будут заниматься и «пропагандой важности и необходимости всех мероприятий ГОЧС в современных условиях». Ответственность за организацию проведения занятий, консультаций и тренировок несет начальник УКП. Для проведения занятий допускается привлечение сотрудников различных местных организаций. Учебная программа должна быть официально утверждена решением органа местного самоуправления.

ИА «Орелград»