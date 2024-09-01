Орловец доказал право выйти на пенсию в 53 года

Отстаивать право на досрочный отдых ему пришлось в суде.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к региональному отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Мужчина пытался доказать свое право досрочного выхода не пенсию, для чего ему требовалось добиться включения в его трудовой стаж периодов работы с тяжелыми условиями труда. До подачи иска мужчина, в январе 2024 года, обратился в Фонд с заявлением о назначении ему пенсии по старости в связи с постоянным проживанием в зоне с льготным социально-экономическим статусом и работой с тяжелыми условиями труда.

«Пенсионным органом было принято решение об отказе в назначении пенсии по причине отсутствия необходимого льготного стажа, – следует из информации пресс-службы суда. – Пенсионный орган принял к зачету стаж на соответствующих видах работ 4 года 2 месяца 9 дней, а также принял к зачету периоды проживания истца на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В отказном решении было указано, что все перечисленное вкупе дает истцу право на снижение общеустановленного пенсионного возраста на 3 года. Поэтому чиновники посоветовали мужчине обратиться с заявлением в пенсионный орган после того, как ему исполнится 57 лет. Однако такой ответ мужчину не устроил. Он обратился в суд и сумел доказать, что чиновники необоснованно исключили из его стажа периоды его работы с тяжелыми условиями труда. В частности, он почти три года работал в должности газоэлектросварщика.

Суд подсчитал, что на самом деле продолжительность специального стажа истца составляет 10 лет 25 дней, что дает ему право на досрочное назначение пенсии в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 ФЗ «О страховых пенсиях» по достижении возраста 56 лет. Но так как он еще и проживал территории зоны с льготным социально-экономическим статусом, то путем суммирования льгот суд постановил, что истец имеет право на досрочную пенсию по достижении 53 лет. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»