Коллекторы не смогли взыскать долг умершего орловца

Суд отказал в просьбе о замене должника.

Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел частную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация ТРАСТ» («ПКО ТРАСТ») на решение мирового суда. Ранее компания обратилась в мировой суд с заявлением о процессуальном правопреемстве по гражданскому делу. Предметом спора является долг, который возник у местного жителя по кредитному договору. Заключал его мужчина с ОАО «Банк Уралсиб», задолженность составляет 21 953 рубля.

Вероятно, банк переуступил право требования задолженности коллекторам. Судебным приказом мирового судьи с гражданина была взыскана указанная задолженность по кредитному договору, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 429 рублей. На основании приказа затем было возбуждено исполнительное производство. Однако, как поясни в пресс-службе Колпнянского районного суда, должник умер. Его ИНН был признан недействительным еще в сентябре 2022 года.

«Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, к имуществу умершего наследственное дело не заводилось», – следует из информации суда. Коллекторы просили произвести замену стороны должника правопреемником, то есть наследником, с которого затем, видимо, и планировали взыскать долг умершего орловца.

Однако мировой суд им в этом отказал, поскольку в права наследства никто официально не вступал. Не согласившись с определением мирового судьи, ООО «ПКО ТРАСТ» подало частную жалобу, в которой просило отменить определение. Но районный суд не усмотрел оснований для отмены или изменения определения и тоже не нашел оснований для удовлетворения частной жалобы коллекторов. Определение мирового судьи оставлено без изменения.

ИА «Орелград»