Муниципальной библиотеке не удалось отбиться от приставов

Учреждению не помог даже довод об отсутствии бюджетных средств.

В Орловской области все больше муниципальных учреждений обращаются в арбитражный суд с требованием признать недействительными постановления судебных приставов-исполнителей о наложении на них исполнительского сбора. Например, один из таких процессов прошел по заявлению муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Хотынецкого района». Оно просило суд признать недействительным вынесенное в июне 2024 года постановление о взыскании исполнительского сбора.

В обоснование заявленного требования библиотека указала, что «добровольное исполнение требований взыскателя было невозможным вследствие имеющегося дефицита районного бюджета». Из материалов дела следует, что на принудительном исполнении в Специализированном отделении судебных приставов по Орловской области находится исполнительное производство в отношении МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Хотынецкого района».

Оно было возбуждено на основании акта налогового органа о взыскании задолженности по налогам и сборам в размере 227 834 рублей 56 копеек. Постановление о возбуждении исполнительного производства было направлено в личный кабинет учреждения, зарегистрированный на Едином портале госуслуг. Погасить задолженность библиотеке было предложено в срок до 25 июня 2024 года. Она этого не сделала, так как не получила из бюджета необходимой суммы.

Однако приставы действовали строго в рамках закона. Поскольку требования исполнительного документа не были исполнены добровольно в установленный срок, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 15 948 рублей. Не согласившись с этим, учреждение обратилось в суд. Последний отказал в удовлетворении требования о признании недействительным постановления о взыскании исполнительского сбора. Но все-таки вошел в положение учреждения и постановил уменьшить на одну четверть размер исполнительского сбора. То есть до 11 961 рубля.

Аналогичный процесс приставам проиграл и Хотынецкий дом детского творчества. Его задолженность по налогам и сборам составляет 144 018 рублей 42 копеек. В установленный срок она погашена не была, и приставы начислили учреждению исполнительский сбор в размере 10 081 рубль. Дом творчества пытался оспорить решение приставов в судебном порядке, но также добился лишь уменьшения размере исполнительского сбора до 7560 рублей. Отметим, что подобные иски подают школы и детсады по всему региону, но тоже проигрывают, выгадывая для себя лишь небольшое снижение суммы сбора.

ИА «Орелград»