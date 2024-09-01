Во Мценске осудили хладнокровного вора

Мужчина моментально воспользовался украденной вещью.

Вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу о краже чужого имущества, которое рассмотрел Мценский районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказался местный, ранее судимый житель. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Преступление было совершено в ноябре 2023 года. В тот день подсудимый на улице познакомился с двумя горожанами.

Мужчины решили употребить спиртное. У подсудимого при себе оказалось полтора литра самогона. Один из его новых приятелей предложил отправиться к нему, чтобы распить спиртное. Так компания попала в его комнату в общежитии. Поздним вечером оба новоявленных приятеля уснули под воздействием алкоголя. Бодрствующим остался только подсудимый. Он решил прогуляться по общежитию. В двух соседних комнатах хозяев не оказалось.

Рецидивист проник в чужие комнаты и похитил оттуда различное имущество. Похищенное он спокойно переносил в комнату своих новых, по-прежнему спавших приятелей. Среди похищенных вещей была машинка для стрижки волос. Преступник оказался настолько хладнокровным, что растолкал спящего хозяина комнаты и попросил постричь его. Хозяин вопросов задавать не стал, просьбу выполнил, а когда стрижка была завершена, снова лег спать.

Рецидивист же, прихватив с собой часть похищенных вещей, с места преступления скрылся. Оставшуюся часть похищенного утром обнаружили в комнате хозяина, который сам едва не стал фигурантом уголовного дела. Но ему удалось доказать, что украденные вещи он видел впервые. К слову, в список похищенного входили паяльник, светодиодный фонарь, столовая вилка, нож с рукоятью из металлической проволоки, электробритва, шерстяное одеяло, плед, куртка, шампунь и пр.

Общую стоимость похищенного имущества следствие и суд оценили в 5516 рублей 13 копеек. Подсудимый свою вину в совершении преступления признал частично. От кражи он не отнекивался, но не хотел признавать, что в чужое жилище проник незаконно, ведь данное обстоятельство «утяжеляло» вину. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИА «Орелград»