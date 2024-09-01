Ливны завершили первое полугодие с профицитом бюджета

Город заработал на 15,6 миллиона рублей больше, чем потратил.

Ливенский городской Совет народных депутатов утвердил отчет об исполнении бюджета Ливен за первое полугодие 2024 год. Его представила начальник финансового управления администрации города Нина Парахина. По ее словам, исполнение бюджета за отчетный период по налоговым и неналоговым доходам составило 266,3 миллиона рублей, или 51,6 процента к годовому плану. По сравнению с предыдущим годом поступления увеличились на 66,4 миллиона рублей, или на 33,2 процента.

«Доходы бюджета сложились в сумме 793,2 миллиона рублей, выполнение плана составило 48,4 процента, – информирует администрация города Ливны. – Расходная часть бюджета города за первое полугодие 2024 года выполнена на 45,9 процента, кассовые расходы составили 777,6 миллиона рублей».

В мэрии заверили, что принятые городом на себя расходные обязательства были профинансированы в полном объеме, просроченной кредиторской задолженности нет. Стоит отметить, что первое полугодие Ливны завершили с профицитом в сумме 15,6 миллиона рублей, то есть город заработал больше, чем потратил. Однако плановый дефицит по итогам всего 2024 года составляет 54,9 миллиона рублей. Представленный мэрией отчет депутаты горсовета приняли к сведению.

В свою очередь Контрольно-счетная палата города Ливны отметила, что в течение первого полугодия в бюджет три раза вносились изменения. В результате плановые показатели на 2024 год по доходам составили 1,622 миллиарда рублей, по расходам – 1,676 миллиарда рублей. Наибольшую долю в доходах бюджета города составили безвозмездные поступления, которых за первое полугодие 2024 года было получено в сумме 526,978 миллиона рублей, или 46,9 процента от годовых назначений.

За отчетный период времени 83,2 процента расходов бюджета города Ливны, или 646,687 миллиона рублей, было произведено в рамках реализации 20 муниципальных программ. На реализацию национальных проектов было направлено 45,469 миллиона рублей, в том числе по нацпроекту «Образование» – 1,871 миллиона рублей, нацпроекту «Культура» – 11,178 миллиона рублей, нацпроекту «Жилье и городская среда» – 32,419 миллиона рублей.

ИА «Орелград»