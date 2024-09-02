С подрядчика станции умягчения воды взыщут неосновательное обогащение

Иск в суд был подан после проверки КСП.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области проверила эффективность использования бюджетных средств, выделенных на строительство станции умягчения Окского водозаборного узла в городе Орле в рамках регионального проекта «Чистая вода». Подрядчиком стала компания «Транком Строй», выигравшая в конце 2022 года электронный аукцион. Строительство она была должна завершить до конца 2023 года, но при стоимости контракта в 217 миллионов рублей работ выполнила только на 5 миллионов.

Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в июне 2024 года в одностороннем порядке расторгло контракт. Но КСП отмечает, что неотработанным остался аванс. Подрядчик получил авансовый платеж в сумме 108,8 миллиона рублей, что составляло 50 процентов цены контракта. По итогам проверки КСП выдала заказчику предписание об устранении нарушения.

Теперь стало известно, что, исполняя представление контрольного органа, МКУ «ОМЗ города Орла» подало исковое заявление в Арбитражный суд Орловской области о взыскании с подрядчика ООО «Транком Строй» необоснованного обогащения в размере 94,397 миллиона рублей. Кроме того, МКУ «ОМЗ» приняло меры «по недопущению нарушений действующего законодательства в целях обеспечения использования средств бюджета с учетом принципа эффективности и условий муниципальных контрактов».

В КСП также сообщили, что указанное учреждение приняло меры по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Оно усилило производственный контроль и ведение претензионной работы, учло замечания, отраженные в акте КСП, об условиях авансирования по муниципальным контрактам. Вопросы при проверке у аудиторов возникли и к приемке приемки выполненных работ.

Выявленные в данном случае недостатки также уже устранены. Кроме того, учреждение усилило контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и проанализировало результаты проведенной проверки, по итогам которой аудиторы предупредили заказчика «о недопущении нарушений при исполнении договорных обязательств».

ИА «Орелград»