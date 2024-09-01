В Ливнах вынесли приговор по делу о летальном ДТП

Действия виновника аварии привели к гибели человека.

Как сообщает Ливенский районный суд Орловской области, рассмотрено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в дорожно-транспортном происшествии. Подсудимого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов дела, дорожно-транспортное происшествие произошло в декабре прошлого года.

Два автомобиля столкнулись на нерегулируемом перекрестке, образованном пересечением проезжих частей улицы Комсомольской села Крутое и улицы Октябрьской деревни Моногарово Ливенского района с автодорогой Орел-Ливны. Виновником признали водителя автомобиля «Нива Шевроле». Он двигался из села Крутое по второстепенной дороге, а на перекресток выехал, не уступив автомобилю «Шкода Октавиа», двигавшемуся по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один из пассажиров иномарки. В суде пояснили, что подсудимый в ходе заседания свою вину признал лишь частично. По его версии, он неправильно рассчитал расстояние до иномарки и скорость ее движения, думал, что успеет проскочить через перекресток. Увы, все закончилось трагедией. Изучив представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным.

«С учетом личности подсудимого, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, суд назначил водителю автомобиля «Нива Шевроле» наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»