Медсестру под Орлом больница оставила без выплат

Женщина сумела отстоять свои права в судебном процессе.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению медицинской сестры к своему работодателю, а именно к Кромской центральной районной больнице. Женщина просила суд о признании права на специальную социальную выплату. Она также просила обязать ЦРБ включи ее в реестр работников, имеющих право на получение указанной выплаты. Как пояснили в пресс-службе суда, поводом для иска стало поведение работодателя.

Больница направила медсестре информационное письмо. Из него следовало, что в отношении ее должности специальная социальная выплата не положена, поскольку медсестра «в силу административного характера трудовых отношений не участвует в базовой или территориальной программе обязательного медицинского страхования». Иными словами, в учреждении сочли, что она не оказывает гражданам медицинскую помощь в понимании Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Однако суд указал, что должность истицы указана в перечне медицинских работников, утвержденном постановлением правительства страны. Это же постановление гарантирует медикам дополнительную государственную поддержку – тем, кто участвует в базовой программе обязательного медицинского страхования. Суд посчитал, что истицы есть право на получение мер дополнительной социальной поддержки в виде социальной выплаты и удовлетворил ее исковые требования. Правда, решение еще не вступило в законную силу, больница может обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции.

Кстати, в первом полугодии 2024 года Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования выделил 1,325 миллиона рублей на софинансирование расходов орловских медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

ИА «Орелград»