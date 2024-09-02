Число новых орловских земских учителей сократилось вдвое

Таковы официальные данные.

В новом учебном году по соответствующей программе в сельские школы Орловской области пришли работать восемь человек. Год назад их было 16.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства области, в 2024-м трудовые договоры с сельскими школами заключили учителя начальных классов, математики, информатики и информационно-коммуникативных технологий, химии и физики, иностранного языка, а также физической культуры. Половина таких педагогов — молодые специалисты.

Всего на данный момент в школах Орловской области работают 55 земских учителей. Согласно текущим условиям программы, выплата для участников составляет один миллион рублей. Чтобы получить эту сумму, надо отработать не менее пяти лет в школе в сельской местности, рабочем посёлке, посёлке городского типа или городе с населением до 50 тысяч человек.

Программа реализуется в Орловской области с 2020-го года.

ИА «Орелград»