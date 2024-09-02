В обладминистрации ужесточат контроль за персональными данными

Ответственным работникам предписано хранить полную конфиденциальность.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области утвердил правила обработки персональных данных своих работников, а также граждан, состоящих в его кадровом резерве или претендующим на включение в такой резерв. Кроме того, правила распространяются на членов общественного совета, действующего при департаменте, на получателей услуг департамента, на его поставщиков и подрядчиков, а также на сотрудников подведомственных департаменту учреждений, их супругой и несовершеннолетних детей.

Обработка персональных данных осуществляется в структурных подразделениях департамента, в число которых входят управление государственной жилищной инспекции, управление экологического надзора и природопользования, управление по государственному строительному надзору, управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, управление правового и финансового обеспечения и отдел регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Ответственных сотрудников обязали соблюдать конфиденциальность при обработке персональных данных, передавать съемные носители только после оформления в установленном порядке фактов передачи, копировать сведения только на учтенные съемные носители. И обязали прекращать обработку персональных данных в присутствии посторонних лиц, исключать возможность ознакомления посторонних лиц с паролем, соблюдать требования антивирусной защиты.

Также сотрудники обязаны располагать во время работы экран монитора таким образом, чтобы была исключена возможность несанкционированного ознакомления с отображаемыми на нем персональными данными посторонними лицами. Запрещено устанавливать и не модифицировать программное и аппаратное обеспечение автоматизированных рабочих мест. Подключать к автоматизированным рабочим местам можно только учтенные съемные носители.

Работники должны присутствовать при выполнении ремонта или внесении изменений в аппаратно-программную конфигурацию закрепленного за ними автоматизированного рабочего места. При уходе на перерыв они должны включать временную блокировку экрана и клавиатуры. Сотрудники департамента дают письменное обязательство о прекращении обработки персональных данных, ставших известными им в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения с ними служебного контракта.

ИА «Орелград»