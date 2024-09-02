Дети из многодетных семей получат транспортные карты

Порядок льготного проезда утвердили областные власти.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Владимир Ивановский утвердил «Порядок предоставления обучающимся общеобразовательных организаций из многодетных семей бесплатного проезда автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом». Решение принято во исполнение указа президента Владимира Путина от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Возмещать недополученные доходы перевозчикам планируют из областного бюджета, для чего будет разработан специальный порядок субсидирования. Новым документом вводится понятие «льготная транспортная карта» – карта жителя Орловской области либо иная банковская карта национальной платежной системы «Мир» с присвоенным статусом «Льготная транспортная карта».

Льготополучателем является каждый ребенок из многодетной семьи, проживающий на территории Орловской области и обучающийся в местной школе. Для оформления льготной транспортной карты законным представителям несовершеннолетних надо будет лично обратиться к транспортному оператору или в МФЦ. Сделать это может и школьник, достигший 18-летнего возраста. К заявлению надо приложить справку из школы об обучении ребенка, выданную на текущий учебный год.

Льготная транспортная карта оформляется в день обращения, сотрудники оператора или МФЦ должны сами сфотографировать школьника с использованием цифровой камеры. При оформлении карты проверяется достоверность сведений о праве ребенка на бесплатный проезд. Указанную информацию оператор и МФЦ будут получать через региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Проверка сведений об учащихся будет осуществляться с использованием витрины данных «Мое образование», функционирование которой обеспечивается бюджетным учреждением «Региональный центр оценки качества образования». В оформлении льготной транспортной карты могут отказать в случаях неполной подачи документов и предоставления недостоверных сведений. По просьбе заявителя отказ может быть оформлен и выдан ему в письменной форме.

ИА «Орелград»