Мэрия Орла задолжала за ПСД на благоустройство сквера Гуртьева

За просрочку платежей из бюджета придется оплатить крупные пени.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания Альянс». Ответчиками выступили муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальное образование «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Истец просил о взыскании 5 214 000 рублей задолженности по муниципальному контракту и начисленных пеней.

Как следует из материалов дела, в августе 2023 года между МКУ «ОМЗ города Орла» и ООО «ТСК Альянс» был заключен муниципальный контракт. Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по разработке проектной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий областной столицы. Срок окончания работ по контракту был установлен на 22 ноября 2023 года, цена контракта составила 6 864 000 рублей. Оплатить работы заказчик должен был не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Во исполнение условий договора «ТСК Альянс» разработало проектную документацию на благоустройство дворовых и общественных территорий Северного, Заводского и Советского районов города Орла, а также скверов Гуртьева и Бунина. Документы о приемке выполненных работ были подписаны в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Работы были выполнены подрядчиком в полном объеме и приняты без претензий по качеству со стороны заказчика.

Суд установил, что за четыре этапа выполнения работ истцом были выполнены работы на общую сумму 6 864 000 рублей, однако оплата была произведена только за первый этап работ в сумме 1 650 000 рублей. В марте подрядчик направлял претензию своему деловому партнеру, но денег так и не получил. В своем ответе МКУ «ОМЗ города Орла» факт задолженности признало и сообщало, что направило несколько обращений в управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства о выделении дополнительных ассигнований по контракту.

Но ситуация так и не разрешилась. Поскольку в установленный срок ответчик выполненные работы по контракту не оплатил, претензию оставил без удовлетворения, подрядчик обратился в арбитражный суд с иском, который был удовлетворен в полном объеме. Суд постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» всю заявленную сумму долга, а также пени в сумме 400 118 рублей. Если заказчик денег найти не сможет, то сделать это будет должно управление строительства.

ИА «Орелград»