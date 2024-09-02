Губернатор Клычков обновил программу капремонта

Актуализированы сведения о финансовой составляющей.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области от 17 августа 2023 года № 588 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах». Ее действие рассчитано на 2024-2026 годы. В частности, заново переписаны основные параметры программы, в том числе целевые показатели и объемы финансирования.

Согласно обновленной редакции, в 2025 году планируется проведение капитального ремонта 192 многоквартирных домов (МКД), собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. В 2026 году капитально отремонтируют 46 МКД, собственники помещений в которых копят деньги на счете регионального оператора, и 99 МКД, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете.

За весь период реализации краткосрочного плана планируется проведение капитального ремонта 477 многоквартирных домов, в том числе 378 МКД за счет денег со счета регионального оператора и 99 МКД за счет тех орловцев, которые сами копят деньги на капремонт на своем специальном счете. Общий объем финансирования составляет 2,879 миллиарда рублей.

Так, финансовый план на 2024 год – 893,327 миллиона рублей. Из них средства муниципальной поддержки составят 1,442 миллиона рублей. Кроме того, будут потрачены 15,611 миллиона рублей, дополнительно накопленные орловцами, которые решили платить больше установленного властями минимального размера взноса на капремонт. В 2025 году объем финансирования составит 1,74 миллиарда рублей, в 2026 году – 245,174 миллиона рублей.

ИА «Орелград»