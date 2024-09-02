В Орловской области грабить на улицах стали реже

Статистика уличной преступности улучшилась по сравнению с прошлым годом.

Управление МВД России по Орловской области оценило состояние преступности в общественных местах. По итогам семи месяцев 2024 года оно характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 26,8 процента о сравнению с показателем прошлого года. А количество преступлений, совершенных на улицах, снизилось на 29,3 процента. В ведомстве отмечают, что в структуре уличной преступности в этом году не зафиксировано случаев изнасилований. Сократилось количество грабежей и краж, фактов незаконного оборота наркотических средств, а также инцидентов с участием хулиганов.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии, – следует из отчета УМВД. – Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 182 лица, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Стоит сказать, что количество административных правонарушений по сравнению с 2023 годом сократилось на 29,6 процента. Сотрудниками органов внутренних дело в этом году всего их зафиксировано 11 177. Однако надо учитывать, что в указанную статистику не включены административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Статистика по ним ведется отдельно.

Лидерами по числу административных правонарушений остаются граждане, которые попадаются полиции на фактах распития спиртных напитков в общественных местах. В этом году составлено уже 2644 таких протокола, ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 20.20 КоАП РФ. Еще 1215 административных протоколов полиция составила по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), а 815 – по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства. Кроме того, за нарушение тишины и порядка граждан в рамках уже не КоАП РФ, а административного закона Орловской области. Полицией за семь месяцев текущего года было составлено 450 таких протоколов.

ИА «Орелград»