В Орловской области нарастили выпуск лекарств

Производство бумаги, наоборот, заметно снизилось.

Как сообщает Орелстат, индекс промышленного производства Орловской области в июле 2024 года в сравнении с июлем 2023 года вырос на 4,7 процента, а с начала года – на 8,6 процента. Положительной динамике способствовала производственная активность большинства отраслей обрабатывающего сектора. В частности, орловские производители заметно нарастили объемы выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, которые увеличились на 76,9 процента.

«Одни из самых высоких темпов роста объемов выпуска зафиксированы в производстве: металлургии – плюс 35,3 процента, напитков – плюс 34,7 процента, химических веществ и химических продуктов – плюс 30,2 процента, текстильных изделий – плюс 24,6 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – плюс 24,4 процента, – перечисляет Орелстат. – Аутсайдерами стали отрасли, производящие: готовые металлические изделия – минус 12,7 процента, бумагу и бумажные изделия – минус 17 процента, прочие готовые изделия – минус 24,3 процента, осуществляющие ремонт и монтаж машин и оборудования – минус 36,8 процента».

Индекс промышленного производства – это агрегированный индекс по таким видам экономической деятельности, как «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Формируется он на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в натуральном или стоимостном выражении.

К слову, объем добычи полезных ископаемых на территории Орловской области в июле 2024 года по отношению к предыдущему месяцу увеличился в 1,8 раза. По сравнению с июлем 2023 года рост показателей в данном секторе экономики составил 5 процентов.

ИА «Орелград»