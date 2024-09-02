На Орловщине проблемный ФАП пытались продать с торгов

Чиновники сделали это вместо того, чтобы закупить оборудование и сделать ремонт.

Фельдшерско-акушерский пункт находится в Болховском районе в деревне Пальчиково. Как рассказал в соцсетях депутат облсовета Руслан Перелыгин, в минувшем году прокуратура установила, что учреждению требуется закупка нового оборудования, а также ремонт.

Болховский районный суд вынес соответствующие решения. В том же 2023-м он обязал Департамент здравоохранения Орловской области выделить деньги на медтехнику, а Болховскую ЦРБ, к которой относится данный ФАП, оборудовать учреждение. Однако обязательства не были исполнены. В связи с этим соответствующий исполнительный лист передали в Службу Судебных Приставов.

Решение по ремонту вынесли в июне этого года. Это является задачей администрации Болховского района. Однако прокуратура выяснила, что райадминистрация пытается продать проблемный ФАП с торгов. Эту попытку пресекли.

Тем не менее, пользователи сообщают в соцсетях, что на данный момент пункт не работает, а местные жители подали собственную коллективную жалобу в прокуратуру.

ИА «Орелград»