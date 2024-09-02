СМИ сообщили, что Гусейнов находился на испытательном сроке

Ранее его признали виновным в незаконном обороте средств платежей.

Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости». В мае 2023 года Советский районный суд Орла приговорил Гусейнова к одному году условного и двум годам испытательного срока, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей.

В течение испытательного срока Гусейнов обязывался «своим поведением доказать свое исправление». Очевидно, всё это повлияет на тяжесть приговоров по новым делам.

Напомним, изначально на борца MMA пожаловалась орловчанка. По словам женщины, он избил её. Всё это происходило в заведении общепита рано утром.

Когда на место прибыла сотрудница полиции, Гусейнов усугубил своё положение, оскорбив её. Также СК сообщил, что он ударил полицейскую по руке. Впоследствии он не явился к следователю, поэтому борца пришлось задерживать с помощью СОБРа.

Орловским делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. После этого обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью — с 319 УК РФ («оскорбление представителя власти») на 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»).

Известно, что следствие намерено ходатайствовать о заключении спортсмена в СИЗО.

ИА «Орелград»