В Орле открылись две новые школы на 1775 учеников

Однако другие масштабные проекты зависли.

Сегодня впервые открыли свои двери для учащихся два новых общеобразовательных заведения. В микрорайоне Зареченском открылась школа №53 — самая большая в области. Здесь смогут учиться до 1225 учеников.

Как сообщают «Вести-Орёл», пока что заполнено 1081 место. Первый звонок прозвенел для 210 мальчиков и девочек. В школу зачислили и детей вынужденных переселенцев из Курской области.

Напомним, строительство данного объекта шло с большим трудом и опозданием. Было возбуждено уголовное дело.

Ещё два масштабных проекта по созданию школ аналогичного размера (в Жилина и на Родзевича-Белевича) серьёзно «зависли». Объекты должны были сдать уже в 2024-м, однако пока сроки отодвинули ещё на год.

Также сегодня впервые заработала сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина. Здесь смогут учиться 550 ребят. Гимназия является частью сельскохозяйственного комплекса «Орловский колос» и православного центра «Вятский Посад». Здесь будут учиться будущие агрономы, ветеринары, зоотехники и другие специалисты, связанные с сельским хозяйством.

ИА «Орелград»