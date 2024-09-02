Орловщина отстала в мусорном развитии на год

2.9.2024 | 15:00 ЖКХ, Новости

К такому выводу пришёл глава Российского экологического оператора.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, наш регион вошёл в число девяти субъектов, которые не выполняют обязательства по дорожным картам. При этом просрочка превышает один год. Также в ЦФО аналогичное положение у Тверской, Ивановской и Смоленской областей.

«В этих регионах ситуация критическая с точки зрения возможности реализации проектов в установленные ранее сроки», — сообщил Буцаев. В первую очередь, речь идёт о строительстве соответствующей инфраструктуры.

Вопрос неисполнения дорожных карт обсудили на последнем заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Его провёл глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Пока что Российский экологический оператор продолжает мониторить ситуацию в регионах — в том числе, на базе еженедельного штаба.

ИА «Орелград»


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