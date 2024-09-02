Орловщина не смогла похвастаться высокими зарплатами

Лишь 15,2% орловцев получают зарплату выше средней по стране.

Соответствующий рейтинг составило и опубликовало РИА «Новости». Эксперты проанализировали данные по 82 регионам России (всем, кроме четырёх новых).

Сообщается, что во втором квартале 2024-го года средняя зарплата по стране составила 86,5 тысячи рублей. 32% работающих россиян получают больше этой суммы. В 20 регионах число таких работников ещё больше. Однако в 16 субъектах число граждан, чьи зарплаты поднимаются выше указанной планки, составляет менее 15%.

Орловская область оказалась «на грани» – в нашей области насчитали 15,2% работников с зарплатой выше средней по стране. Это 69-е место в рейтинге. 2,5% орловцев зарабатывают больше двух средних зарплат по стране. По этому показателю Орловщина занимает 70-е место.

Лидерами оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, а также Магаданская область, Ненецкий и Чукотский АО. Москва заняла шестое место, Петербург — девятое. Рейтинг закрывают Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия.

Исследование проводилось «с учётом различий в региональных ценах».

ИА «Орелград»