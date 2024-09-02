В Орловской области завершились выборы курского губернатора

Специальные избирательные участки прекратили свою работу.

Они предназначались для эвакуированных на Орловщину жителей соседнего региона. Участки закрылись сегодня в 15 часов.

Непосредственно в областном центре проголосовать на выборах можно было в гостинице «Орёл» (на площади Мира, 4). Также выездное голосование организовали в районах области (видимо, в пунктах временного размещения). Выборы проходили с 30 августа по сегодняшнее число.

Напомним, сейчас Курскую область на правах исполняющего обязанности губернатора возглавляет Алексей Смирнов, выпускник филиала орловского вуза.

6, 7 и 8 сентября в избирательном процессе смогут поучаствовать и орловцы. Выборы пройдут в 10 муниципальных образованиях нашей области.

ИА «Орелград»