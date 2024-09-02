Орловскую область накрывает суховей

2.9.2024 | 14:03 Новости, Общество

В зоне риска — юго-восточная часть региона.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.

Напомним, так называется ветер со скоростью от 7 метров в секунду — если он фиксируется при температуре от 25 градусов и относительной влажности до 30%, причём на протяжении трёх или более дней. Суховей регистрируется в период цветения и созревания злаковых культур. Прежде всего, он опасен именно для сельского хозяйства.

На данный момент явление зафиксировано метеостанцией, расположенной в Верховье. При этом оно не идёт на убыль, а продолжается.

Ближайшие несколько дней синоптики не обещают орловцам никаких осадков. Ожидается ветер скоростью от 7 до 12 метров в секунду, который будет дуть с востока.

Что касаается температуры воздуха, то в среднем по области будет от 24 до 29 градусов днём и от 11 до 16 градусов ночью.

ИА «Орелград»


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