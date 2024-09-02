В Орле молодой мотоциклист погиб в ДТП

Авария произошла сегодня.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, местом действия стало Московское шоссе. Авария случилась в 13 часов 10 минут.

26-летний парень ехал на мотоцикле “Хонда” со стороны улицы Бурова в сторону улицы Металлургов. У дома №139 он выехал на полосу встречного движения. Здесь он налетел на “Ладу Гранта”.

Отечественной машиной управляла 29-летняя женщина. Она ехала в том же направлении, что и мотоцикл, но в роковой момент поворачивала в левую сторону.

“В результате ДТП водитель мотоцикла скончался от полученных травм”, – пояснили в полиции.

ИА “Орелград”