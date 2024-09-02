Завтра в Орловской области перекроют железнодорожный переезд

Ограничения вводятся на станции Хомутово.

Переезд станет недоступен для автомобильного транспорта. Так будет с 9 до 17 часов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Неудобства связаны с ремонтными работами. Однако все желающие смогут воспользоваться другим переездом, расположенным в границах той же станции.

Ранее местное здание старого вокзала официально признали объектом культурного наследия. Также аналогичный статус получила расположенная рядом водонапорная башня. Объекты построены ещё в 1870-м.

Также недавно стало известно, что в Орловской области обновят железнодорожную станцию Русский Брод. Масштабные работы планируется завершить в текущем году.

ИА «Орелград»