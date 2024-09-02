Малоархангельская администрация рассказала о борьбе за автобус

Единственный муниципальный маршрут перестал работать.

Это произошло ещё 19 августа. Сегодня один из жителей района пожаловался на ситуацию в региональный штаб «Общероссийского народного фронта».

«Город находится в 14 километрах от железнодорожной станции, жители станции Малоархангельск отрезаны от города, жители города не могут добираться до электричек на Орёл. Таксисты дерут бешеные деньги, наши жители не настолько богаты. Про движение по сёлам района вообще молчу», – написал мужчина в официальной группе ОНФ по Орловской области.

Ему ответили с аккаунта местной администрации. Впрочем, ничего определённого чиновники не сообщили.

«Принимаются меры по подбору нового перевозчика. Ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками», – сообщили представители местных властей.

Также в райадминистрации пояснили — маршрут перестал работать, так как перевозчик (Г.В. Юдин) перестал выполнять рейсы из-за технической неисправности автобуса.

ИА «Орелград»