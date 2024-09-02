Великие сражения России вспомнят в Орле

Сразу две тематические выставки открылись в областной библиотеке.

В Орле с сегодняшнего числа по 30 сентября будут работать сразу две выставки, посвященные знаковым для нашей страны военным событиям. Первая из них – выставка литературы «Сражение под Шипкой». Она пройдет в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина, в рамках цикла «Великие сражения в истории России». На ней будут представлены книги и статьи из периодических изданий, посвященные сражению за Шипку и ее героям. Организаторы приглашают всех желающих.

«26 августа 1877 года, в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг., объединенное русско-болгарское войско под командованием русских генералов Ф. Ф. Радецкого и Н. Г. Столетова одержало победу на балканском перевале Шипка, отразив упорные атаки турецких войск Сулейман-паши, – напоминают в «Бунинке». – Шипкинское сражение стало решающим в истории освободительной войны за независимость Болгарии».

Напоминают организаторы выставки и о том, что именно русско-турецкая война освободила Болгарию от многовекового османского ига, о чем в самой Болгарии, похоже, стали забывать. Кроме того, благодаря русским войскам, в составе которых было много орловцев, полную национальную независимость тогда обрели Румыния, Сербия и Черногория. События тех лет кардинально повлияли на ход европейской истории второй половины XIX века.

Вторая выставка пройдет в те же сроки под названием «Легендарный город» будет приурочена к 170-летию первой обороны Севастополя. Она будет работать в читальном зале областной библиотеки им. Бунина. В состав экспозиции включены издания, повествующие о причинах военного конфликта, о ходе военных действий и знаменитых сражениях Крымской войны. Также посетители смогут ознакомиться с книгами о героях обороны Севастополя, среди которых были адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин, доктор Пирогов.

«Особое внимание уделено разделу «Крымская война в художественной литературе», где будут представлены произведения Толстого «Севастопольские рассказы», Станюковича «Севастопольский мальчик», Филиппова «Осажденный Севастополь», Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», – перечислили в «Бунинке». – Выставка будет интересна всем, кто интересуется историей России и Крыма, а также любителям литературы».

Первая оборона Севастополя в Крымской войне (1854-1855 гг.) является одним из самых ярких эпизодов в истории России, добавили организаторы. Оборона Севастополя началась 13 (25) сентября 1854 года, когда англо-французский десант высадился в Крыму. События тех лет стали символом мужества и героизма русских солдат и моряков, которые в течение 349 дней защищали город от превосходящих сил противника.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»