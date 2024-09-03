Энергосистемами центра России будет управлять бывший орловец

Владимир Литвинов начинал свою карьеру в Орловской области.

Теперь он возглавил «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Центра» (ОДУ Центра). Об этом сообщили в пресс-службе организации. Напомним, она является филиалом Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы». Это специализированное АО, которое единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России.

Ранее Литвинов работал в должности заместителя главы ОДУ Центра. Ещё с 1997-го года организацию возглавлял Сергей Сюткин. Однако теперь ушел на пенсию.

Литвинов родился в Коми, а высшее образование получил в Петербурге, окончив местный государственный электротехнический университет. Однако его карьера связана именно с Орлом.

С 1997 по 2002 год он работал в ОАО «Орелэнерго», пройдя путь от инженера диспетчерской службы Орловских электрических сетей до заместителя главного инженера — начальника регионального диспетчерского управления. Затем возглавил вновь созданный филиал Единой энергетической системы — «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Орловской области». С 2005 продолжил свою работу в ОДУ Центра, но уже за пределами нашего региона.

Параллельно в организации произошло ещё два изменения. Должность заместителя генерального директора занял Фёдор Шилков, ранее работавший директором по управлению режимами — главным диспетчером. В свою очередь, на его прежнем месте будет трудиться Сергей Мартыненков, руководивший оперативно-диспетчерской службой.

ИА «Орелград»