Мэрия Орла объяснила долг за ПСД по благоустройству скверов

3.9.2024 | 13:20 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Чиновники считают, что виноват сам подрядчик.

Фото: ИА “Орелград”

Разъяснение на эту тему опубликовала пресс-служба администрации города. Представители орловских чиновников переложили вину за ситуацию на ООО «Торгово-строительная компания «Альянс»».

Напомним, компания взялась за изготовление проектов и смет по ремонту целых ста дворов Орла, а также по благоустройству скверов Бунина и Гуртьева. По версии мэрии, подрядчик не выполнил основную часть задачи в срок. ПСД нужно было сдать до декабря минувшего года.

Фактически большая часть задания (три этапа контракта из четырёх) была сделана только в текущем году. Речь идёт о проектах благоустройства обоих скверов, а также дворовых территорий в Советском, Железнодорожном и Северном районах.

Общая стоимость задач, не выполненных вовремя, составила 5,2 миллиона рублей. Так как подрядчик сорвал сроки, «Объединённый муниципальный заказчик» тоже не расплатился с ним в установленные числа.

«В конце финансового года средства были перераспределены, а лимиты бюджетных обязательств 2024 года в соответствии с утверждённым бюджетом города Орла не предусматривались», – объяснили в мэрии. В итоге «Альянсу» пришлось идти в Арбитражный суд.

Теперь в соответствии с решением арбитража «Объединённому муниципальному заказчику» придётся выплатить не только указанную сумму, но и приличную неустойку в 400 тысяч рублей. Таким образом орловский бюджет «облегчили» ещё на дополнительные несколько сотен тысяч.

ИА «Орелград»


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