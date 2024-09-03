В Орловской области оценят эффект от договоров аренды земли

Аудит проводят юристы и финансисты.

О проводимых мероприятиях на заседании правительства региона 3 сентября рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Нам с вами нужно очень внимательно смотреть по всем землям, которые сегодня находятся в обороте, – обратился он к коллегам. – Потому что это возможности для каждого главы в формировании земельного банка, который потом сдается в аренду. Я дал соответствующее поручение две недели назад нашим юристам: оценить договоры, которые были заключены ранее, и суммы арендной платы, которая была установлена. Эту работу необходимо проводить. Мы вместе с финансистами сейчас взяли себе время, по каждому району будем оценивать и бюджетный эффект, скажем так, по общему объему земельных участков».

По словам Андрея Клычкова, вопрос финансовой стабильности связан в том числе с земельными вопросами.

По данным профильного департамента, в Орловской области площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 2 млн 35 тысяч га. Это 83 % от общей площади земель региона. Из них площадь пашни – 1,51 млн га.

ИА “Орелград”